Reapareció Urtubey y le puso un “desaprobado” al Gobierno.

Tras meses de relax en España, el exgobernador de Salta sostuvo que “claramente nos está yendo muy mal porque más allá de la pandemia no hemos podido avanzar en cuestiones estructurales”

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, opinó que “claramente” el Gobierno de Alberto Fernández “desaprobó” en su primer año de gestión, al tiempo que sostuvo que la eventual legalización del aborto debe resolverse a través de una consulta popular.

“La pandemia ha sido un enorme baldazo de agua fría para cualquier gobierno. Claramente nos está yendo muy mal porque más allá de la pandemia no hemos podido avanzar en cuestiones estructurales de cómo avanzar en la sociedad”, analizó.

En declaraciones a CNN Radio, indicó que “se han profundizado las confrontaciones y la energía que ponemos en pelear no es la energía que ponemos en crecer como país y eso nos está pasando factura”.

“Tanta confrontación y pelea nos corrieron el foco que es resolver problemas de pobreza, seguridad, de generación en términos de empleo y competitividad”, enfatizó el excompañero de fórmula de Roberto Lavagna en la fórmula presidencial de Consenso Federal y disparó: “el resultado es que nos termina yendo como nos va. Este es un problema que cada año se va agravando más porque no lo resolvemos”.

Luego consignó que “todos tienen que asumir la responsabilidad y el más responsable es el Gobierno”.

“No soy capaz de calificar la gestión, pero claramente no hemos aprobado y claramente las cosas no están saliendo bien y hay una decepción. A nosotros nos fue mal (en las elecciones), pero aquellos que confiaron que la cosa podía mejorar imagino que deben estar viviendo una desilusión muy grande”, apuntó Urtubey.

Consultado sobre el proyecto de legalización del aborto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó que “con el nivel de crisis de representación que hay pretender que esto se resuelve con un debate en el Congreso es un error grosero”.

“Hay que llamar a una consulta popular y debe ser el pueblo el que resuelva”, sugirió, para luego reflexionar: “si uno profundiza elementos de confrontación esto no se va resolver. Es importante escuchar a la gente. Argentina tiene que ir a una democracia mucho más representativa. Lo que hay que hacer es preguntarle a la gente”.

Y remató: “mi íntima convicción no es favorable (al aborto), pero no puedo pretender imponer mis convicciones a otro. Esto no se zanja con el Congreso”.