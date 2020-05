Reapareció Macri: organizará un partido entre estrellas para luchar contra el coronavirus

Mauricio Macri, reapareció en medio de la pandemia para anunciar que, como titular de la Fundación FIFA, está a la cabeza de la organización de un partido entre estrellas del fútbol con el objetivo de recaudar fondos para encontrar herramientas contra el coronavirus.

«La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19», señaló el ex presidente de la Nación, a través de un comunicado.