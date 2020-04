«Rayar queso» y «hervívoro»: Maestras de la TV Pública cometieron errores ortográficos

«Rayar queso», puso una maestra en el pizarrón de la TV Pública mientras explicaba una receta sobre cómo hacer chipá.

Al otro día, lo utilizó de manera productiva para explicar a la audiencia la importancia de respetar la ortografía para evitar otro significado.

Recordemos que rallar significa desmenuzar una cosa en partes pequeñas, como un queso.

En tanto, rayar es igual a marcar o trazar una línea sobre algo.

Pero no fue la única. Otra maestra cometió el error de escribir «herbívoros» las dos veces con V.

Minutos más tarde le avisaron desde el piso: «Venía pensando en muchas cosas de estos animales que me tenía que acordar y la escribí mal… ¡Habíamos dicho recién que venía de hierba! Muchas gracias por avisarme porque no me había dado cuenta», lamentó la maestra.