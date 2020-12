Raul Timerman: “Hubiéramos terminado peor con un Estado ausente”.

El analista político destacó la ayuda social para enfrentar la pandemia y dijo que el gobierno nacional necesita un plan.

El analista político, Raúl Timerman, destacó que “el año lo terminamos mal pero lo hubiéramos terminado peor con un Estado ausente. Si no hubiéramos tenido un Estado presente tendríamos 9 puntos más de pobreza y 18 más de indigencia”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une señaló que “desde el punto de vista sanitario terminamos con más de 40.000 muertos y 1.500.000 infectados. Y si uno toma solamente la primera ola de COVID en el mundo, terminamos en el cuarto puesto de fallecidos por millón de habitantes”.

Timerman indicó que el año empezó con “un Presidente muy arriba que llegó en la segunda semana de abril a un 82% de aprobación de gestión. Y una Vicepresidenta sin opinar sobre la gestión de gobierno. Y termina con un Presidente con una aprobación de gestión de la mitad de abril, un 40%, y una Vicepresidenta muy arriba, que ha ido incrementando en el volumen y en el tono de sus opiniones”.

Al referirse al acto del viernes en La Plata, Raúl Timerman expresó que “para mí fue una sorpresa el tono y el contenido de los dichos de Cristina”.

Por su parte, señaló que el ministro de Salud, Ginés González García “tiene un problema de comunicación” y mencionó que a principio de la pandemia dijo que “el COVID no iba a llegar” y, por ello, “la opinión pública no tiene la valoración que tiene el Presidente de él”.

Timerman sugirió que, pasada la crisis sanitaria, habría que hacer un “relanzamiento del gobierno con el recambio del gabinete y empezar una gesta para que reconstruir el país”.

Al respecto señaló que para ello es necesario tener en cuenta “dos desafíos”. Por un lado, “generar empleos, reemplazar planes por sueldos en blancos. Arreglar tarifas, jubilaciones, sueldos y precios como dijo Cristina en su discurso”. Y en segundo plano realizar “un gran trabajo de exportación de productos en el mundo para conseguir dólares”.

Con respecto a las elecciones legislativas 2021, Timerman aseguró que “Alberto Fernández llega a ellas más debilitado que Mauricio Macri durante su gobierno.”

“Alberto Fernadez necesita un plan. Este gobierno no tiene una manera para describirlo y contárselo a alguien. Lo que empezó siendo una característica de diálogo, que era una contracara de la última etapa de Cristina donde no escuchaba y emitía cadenas, hoy decepciona a varios sectores. Fernández dialogó con todos, pero muchos de los que han pasado por allí, señalan que se contemplan muchas cosas pero no se pasan a la práctica”, indicó.

Finalmente, Timerman que en la oposición está “Cambiemos y hay un destello por el lado libertario, con Espert, Milei y Rosales que le va a quitar votos a Juntos por el Cambio”.