Las cosas no salieron como las autoridades de El Trece esperaban. El Cantando 2020 no marcó el rating suficiente para ganar la batalla con Telefe.

Rating: Incertidumbre en El Trece por los números del Cantando 2020

En la semana del estreno del Cantando 2020, el certamen de canto donde participan 16 figuras del espectáculo, las autoridades de El Trece se encontraban expectantes por los números del rating que iba a hacer el programa.

El ciclo que conduce Ángel de Brito y Laurita Fernández se lanzó en medio de la pandemia de conoravirus, y ante la imposibilidad de llevar adelante el Bailando por un Sueño, debido a los protocolos que se deben seguir.

Cantando 2020 comenzó por la pantalla de El Trece

El 2020 viene siendo un año muy complicado para El Trece en cuanto a números ya que viene quedando muy atrás de Telefe, que hoy es el puntero absoluto y hay días que llega a ubicar a todos sus programas dentro del top five de los ciclos más vistos de la televisión argentina en la actualidad. Ahora, se conocieron los nuevos números de lo que esperaban que fuera el nuevo caballito de batalla, que una vez más no logró imponerse ante Jesús, la telenovela brasileña que conquistó a los televidentes desde el primer día, y que llegó a medir 12.9 puntos de rating el último jueves, dejando atrás al concurso de canto que en ninguna oportunidad pudo vencerla. Esta nueva noticia volvió a golpear a las autoridades que realizaron una fuerte apuesta. Muchos de los seguidores del Cantando 2020 se han volcado en las redes sociales para manifestar su disconformidad sobre un programa que parece no convencer del todo. Las críticas son más que nada destinadas hacia el jurado, ya que muchos televidentes no están conformes con los elegidos por la producción para puntuar a los famosos dentro de la pista. Además, tampoco convenció la conducción a cargo de de Brito y Fernández, a quienes lo acusaron de estar faltos de energía para llevar adelante un ciclo de estas características.