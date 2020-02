Quique Sacco recordó a Pérez Volpin a 2 años de su muerte

A dos años de la muerte de Débora Pérez Volpin, Enrique «Quique» Sacco compartió en las redes sociales un video con imágenes de la conductora, acompañado de un emotivo texto.

«Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018», comienza la carta del periodista deportivo.

«El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico involucrado, también responsable. Asimismo, seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Débora y mintieron ante la justicia reciban la sanción que la ley establece», señala.

Sobre los objetivos judiciales que tienen como familia, Sacco se concentra en dos: que no se repita este acto y que no quede impune «la actividad ilícita desplegada por las máximas autoridades de la clínica».

«Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna; por siempre mis hijos del corazón. Y el de toda su familia, que también es la mía. Estoy seguro de que ella es la luz que me ilumina y que se expande para marcar mi camino. Siento, a su vez, que hizo posible esta nueva etapa en mi vida», comenta haciendo alusión a su reciente noviazgo con la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Además, el periodista le agradece el apoyo de los seguidores de Pérez Volpin: «El recuerdo está y estará siempre presente con alegría, con su mirada brillante, su hermosa sonrisa y con la felicidad de comprobar el amor, el inmenso reconocimiento y el homenaje permanente de todos ustedes».

Quique Sacco y la legisladora porteña estuvieron en pareja cerca de siete años, desde 2011 hasta el día de su muerte durante una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad.