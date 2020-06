Quique Sacco habló del supuesto enojo de sus compañeros por no haberse aislado antes

El periodista dio positivo por Covid-19 un día después de que María Eugenia Vidal confirmara su contagio

Tras dar positivo por coronavirus, Enrique Sacco, según trascendió, generó el enojo de sus compañeros de radio por haber ido a trabajar aún sabiendo que tenía posibilidades de estar contagiado (por su contacto estrecho con María Eugenia Vidal).

En este contexto, el periodista rompió el silencio y expresó: «Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce lo sabe…».

Luego, agregó: «El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles yo no fui a la radio y no pensaba ir».

Sin embargo, la cronista Maite Peñoñori reveló: «Lo que me contaron es que él, el último día fue con tapaboca y sus compañeros se alertaron; y que preguntó si el hisopado dolía. Esa noche María Eugenia dio positivo. Por ende, ya sabía».