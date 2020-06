¿Quiénes son los 22 detenidos por el espionaje ilegal durante la gestión de Macri?

Entre los detenidos hay varios ex agentes de la AFI que admitieron haber realizado maniobras ilegales por orden de sus superiores.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo este martes a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros 19 acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas.

Aquí la lista completa de los detenidos:

1) Jorge Horacio Sáez (ex agente de la AFI)

2) Facundo Melo (ex AFI)

3) Susana Mabel Martinengo (ex coordinadora de documentación presidencial durante el gobierno de Macri, era la encargada de recibir los informes de Inteligencia y pasarlos a Darío Nieto, secretario privado del ex Presidente)

4) Leandro César Araque (ex AFI)

5) Emiliano Federico Matta (ex AFI)

6) Guillermo Julián Matta (ex AFI, ex Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad)

7) María Mercedes Funes Silva (ex AFI, ex auxiliar de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, ex Policía de la Ciudad)

8) María Andrea Fermani (ex analista de la AFI)

9) Daiana Romina Baldassarre (ex analista de la AFI)

10) Denisse Aya Tenorio (ex AFI)

11) Dominique Lasaigues (funcionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires)

12) María Belén Sáez

13) Mariano Ignacio Flores (ex AFI, ex Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad)

14) Jorge Guillermo Ochoa

15) Andrés Patricio Rodríguez (Servicio Penitenciario Federal)

16) Gustavo Marcelo Ciccarelli (ex Policía Federal Argentina)

17) Juan Carlos Rodríguez (Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y NOSIS)

18) Diego Luis Dalmau Pereyra (ex AFI)

19) Javier Esteban Bustos (ex AFI, ex Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad)

20) Jonathan Ezequiel Nievas (ex AFI, ex Policía Federal Argentine, Policía de la CIudad)

21) Martín Terra (ex AFI, ex de Analía Maoirana, la actual mujer de Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad de BUenos Aires)