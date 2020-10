¿Quién sería la tercera en discordia entre Capristo y Conti?

Recientemente, Ximena Capristo desencadenó un gran escándalo al publicar en su cuenta de Instagram los chats de su esposo, Gustavo Conti, con otra mujer.

“¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena!”, escribió acompañando las publicaciones.

Si bien la actriz luego borró las historias, la panelista Vicky Braier, del programa Bendita, había hecho capturas de pantalla que luego reprodujo en su propia red social revelando, además, el nombre de la tercera persona en discordia que tan cuidadosamente ocultó Capristo.

Las publicaciones de la panelista avivaron más el escándalo cuando trascendió que se trataría de Silvina Luna, con quien tanto Ximena como Gustavo entablaron una cercana amistad durante su participación en el reality «Gran Hermano».

Al destaparse el escándalo, comenzó a circular la versión de que la crisis de la pareja estaba “armada” para obtener la atención de la prensa previo estreno de una obra por streaming.

Capristo, no obstante, habló este martes con el programa Los ángeles de la mañana y respondió: “Que digan lo que quieran, yo sé lo que estoy pasando hoy. Se dijo que yo era mentirosa con respecto a los dichos de Conti y demostré que no lo soy, por eso publiqué algunos de los mensajes que tengo. Simplemente eso. Yo no miento”.