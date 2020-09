¿Qué si y qué no esta autorizado en la fase 3?

El gobierno Nacional dispuso que Bahía Blanca vuelve a la FASE 3.

🗓️ Duración: 3 semanas. Desde el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre.

FASE 3: ¿QUÉ SIGNIFICA? 👇

El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció las actividades que no se encuentran autorizadas.

❌ NO ESTÁ AUTORIZADO:

🛍️ Comercios: está prohibida la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios con ingreso de clientes. Sí está autorizada la venta online y take away.

🍽️ Gastronomía: está prohibido el servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos. Sí está autorizada la venta online y take away.

⚒️ Construcción: están prohibidas las obras privadas de construcción (edificios), salvo para mitigación de riesgos, submuraciones y excavaciones que entrañen peligropropio o para propiedades linderas. Sí están autorizadas las obras privadas de viviendas unifamiliares.

🏃‍♀️ Deportes: están prohibidas las actividades deportivas al aire libre GRUPALES. Sí están autorizadas las actividades INDIVIDUALES.

🔺 Otras actividades NO AUTORIZADAS:

🚶‍♀️ Salidas de esparcimiento.

🏠 Personal auxiliar de casas particulares (servicio doméstico).

💒 Actividades religiosas.

🏷️ Servicios de gestoría.

🍅 Ferias itinerantes de alimentos.

🚗 Servicios de lavadero de autos.

🚙 Competencias automovilísticas.

🎤 Ensayo de obras musicales, teatrales, etc.

🎨 Asistencia a espacios culturales/ateliers de parte de sus artistas.

🎭 Talleres culturales.

🏋🏻‍♀️ Gimnasios.

🚍 Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional.

🗺️ Turismo.

📝 Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

🏤 Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

🥅 Actividades deportivas grupales al aire libre.

🌳 Reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos.

☑️ SI ESTÁ AUTORIZADO:

🛍️ Comercios: está autorizada la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes bajo la modalidad de venta online y take away. No está autorizado el ingreso de clientes a los locales.

🍽️ Gastronomía: está autorizado el servicio de comidas y bebidas bajo la modalidad de venta online y take away. No está permitido el consumo en el interior de los locales.

⚒️ Construcción: se encuentra autorizada las de viviendas unifamiliares. La construcción en edificios está prohibida, salvo en los casos para mitigación de riesgos, submuraciones y excavaciones que entrañen peligro propio o para propiedades linderas.

🏃‍♀️ Deportes: están autorizadas las actividades deportivas INDIVIDUALES al aire libre: 👇

– Atletismo en todas sus modalidades (de forma individual).

– Tenis (single).

– Paddle (single).

– Natación en aguas abiertas.

– Canotaje (individual).

– Yachting (vela – individual).

– Remo (individual).

– Golf.

– Skateboarding (en club o polideportivo, con turno).

– Preparación física individual con entrenador personal (en clubes o polideportivos).

– Deportes ecuestres (entrenamientos).

– Ciclismo con circuito determinado (en velódromo) // BMX (con turno, individual).

– Escuelas de patín carrera y patín artístico (en espacios abiertos).

– Surf (solo en modalidad escuela de surf).

– Pesca deportiva (individual, con distanciamiento, en clubes de pesca).

– Tiro deportivo (individual, en espacios abiertos).

– Bádminton y tenis de mesa (single, en espacios abiertos).

– Colombofilos.

😷 Todas las actividades deben realizarse bajo el cumplimiento de los respectivos protocolos.

💻 Más información en: www.bahia.gob.ar/coronavirus