«Que se mueran los que tengan que morirse», le dijo Macri a Fernández cuando se decretó la cuarentena

El presidente expuso una conversación telefónica que mantuvo con el líder opositor, al inicio de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández confesó que al día siguiente en que se decretó la cuarentena obligatoria en el país, recibió un llamado de Mauricio Macri en el que le aconsejó no frenar la economía a pesar del avance de la pandemia. “Que se mueran los que se tengan que morir”, le manifestó el expresidente, cuando Fernández argumentó las consecuencias sanitarias fatales que traería tomar ese tipo de decisiones.

“Macri cree eso y actúa en consecuencia. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud y preservar el trabajo”, afirmó Alberto Fernández tras exponer las declaraciones del ex mandatario. No es novedad que Mauricio Macri se haya demostrado en contra de las medidas restrictivas desde el inicio de la pandemia, sosteniendo como objetivo principal el desarrollo de la economía a pesar de la crisis sanitaria. De todos modos, el impacto de sus declaraciones llama la atención.

Lo expuso el presidente Alberto Fernández el domingo a la mañana, en conversaciones radiales. En esta línea, Fernández detalló que el ex presidente se manifestó en contra de la cuarentena, y le aconsejó “que dejemos a toda la gente en la calle, que se mueran los que se tengan que morir”. Después de estas declaraciones, varios funcionarios del Gobierno relataron el momento en que se dio esa conversación entre los dirigentes políticos.

“Macri lo llamó y le recomendó que terminara con la cuarentena, que inexorablemente el contagio iba a extenderse y que admitiera que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque la economía era lo más importante. También le pidió que privilegiara a los que tenía que privilegiar y le puso el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra. Alberto lo escuchó y le dijo ‘yo no pienso igual que vos, pero ya está, dejémoslo ahí’ y cortó la comunicación”, detallaron fuentes cercanas.

Alberto Fernández, durante una entrevista con Radio 10, comentó: “Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos la cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran todos los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”.