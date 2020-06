«Que no estén habilitados, no significa que no cumplan los protocolos de sanidad» – 03-06-2020 16:20 Por InformateAca

Tras la polémica a raíz del fallecimiento de una anciana de 82 años con coronavirus en un geriátrico clandestino, mucho se habló de la situación de estos lugares en la ciudad. Por eso mismo, dialogamos con Sebastián Brendel, Secretario de la Cámara de Hogares. «La situación en que se encuentra el estado de Bahía Blanca con respecto a geriátricos y hogares es alarmante y preocupante, nosotros desde la cámara tratamos de regular y llegar con el protocolo de emergencia y sanidad a todos lados», dijo Brendel. Y agregó que trabajan «en conjunto con la gente de Región Sanitaria» para que nadie quede afuera de los protocolos. En cuanto a la cantidad de geriátricos en la ciudad, explicó que «no hay un número a ciencia cierta, ronda los 300, de los cuales unos 90 están registrados y unos 11 geriátricos u hogares están habilitados». Y detalló que el hecho de que estén registrados significa que están en proceso de habilitación, «esa parte es compleja porque la Ley es amplia y se enfoca en la parte edilicia». Además, agregó que en los casos que están registrados «son lugares que cumplen al máximo las exigencias de sanidad». «Todos los lugares al menos registrados, cuentan con servicio de emergencias, médicos, director de servicios de medicina del hogar, es decir que desde la parte de salud están cubiertos. Por más que tengan una habilitación en trámite, los abuelos están muy bien cuidados y eso nos consta». Y cerró enfatizando que el hecho de «que no estén habilitados, no significa que no cumplan los protocolos de sanidad».