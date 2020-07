¿Qué has hecho, Patricia?

«El tándem Patricia Bullrich-Alfredo Cornejo lo hizo de nuevo: el comunicado en el que se politizó el asesinato de Fabián Gutiérrez profundizó la interna en la coalición Juntos por el Cambio. En el reparto de responsabilidades, la jefa PRO quedó más expuesta que el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), pero ambos recibieron reproches por apurar un texto de repudio y alarma.

El radical Cornejo se movió rápido y presentó un boceto de comunicado ante Bullrich y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El ex gobernador de Mendoza no tuvo mayores cortocircuitos: aunque algunos reprochan en privado el tenor y la premura del mensaje, los diputados y senadores radicales depositan en la jefatura partidaria el posicionamiento nacional de la UCR. Si bien hay reproches privados del subbloque UCR-Evolución, la mayoría dejó seguir al mendocino.

Cornejo aceleró, presionó para apurar la publicación, pero no hubo acuerdo y la jefa PRO ofreció una versión alternativa autorizada por Macri y redactada por el ex subsecreatario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa. El mensaje titulado “Un crimen de extrema gravedad institucional” fue el definitivo y, a pocos minutos de su salida a la luz, se puso en común a la tropa PRO.

Ahí estalló el cúmulo de reproches. Mientras Bullrich negociaba con Cornejo, en el chat de WhatsApp del PRO nacional se pedía esperar que se esclarezca el hecho, no politizarlo y hasta uno de susm iembros sugirió armar una reunión por videoconferencia para discutir el texto. Ya era tarde. Bullrich tenía su versión y avanzó, a sabiendas de las imputaciones que le lloverían. La ex ministra envió el texto final al chat PRO a las 13.31 del sábado 4 de julio y cerca de las 14 ya estaba en las redes sociales oficiales de Juntos por el Cambio.

La reacción del ala dialoguista de Cambiemos fue la esperada. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Al enojo de Rodríguez Larreta y Vidal se sumaron los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López). Los dos afirman que no participaron de la redacción del comunicado. El jefe comunal de Lanús pidió explicaciones en el chat de WhatsApp del PRO porque esperaba conocer el texto antes de que llegara a los medios. Aún espera respuesta.

El pronunciamiento terminó de desnudar la distancia, cada vez más grande, que separa a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de los 53 diputados del partido amarillo que conduce Cristian Ritondo.

A diferencia de los cruces que estallaron dentro del chat que comunica a dirigentes de la alianza, dentro del grupo de WhatsApp que utilizan los diputados macristas hubo una polémica previa al texto. Tres miembros del bloque confiaron que surgió cuando el diputado Fernando Iglesias sostuvo ante sus pares que el asesinato del ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner era un “crimen K” y que la investigación que avanzaba en Santa Cruz podía ser un nuevo “pacto de impunidad”. Las respuestas no demoraron. Según los testigos, varios le advirtieron que no compartían esa lectura y que lo mejor era esperar a conocer los primeros avances de la causa judicial.

“No nos preguntaron absolutamente nada sobre el texto y seguramente no lo hicieron porque sabían que les haríamos una devolución que no les iba a gustar”, explicó a este portal una de las autoridades del bloque, que consideró “innecesario” salir con “tanto apuro” a posicionarse públicamente sobre el crimen que, con el correr de las horas, suma más ribetes policiales que políticos. Otro diputado sondeó a sus vecinos de la UCR, pero en el bloque que conduce Mario Negri tampoco estaban al tanto.

“Si les hubieran preguntado nos habríamos enterado, pero Patricia no consultó nada”, amplió la fuente radical. “Hay bronca generalizada porque Bullrich se lanzó sin preguntarle a nadie y sin medir las consecuencias”, amplió otro de los diputados amarillos que, luego de leer el comunicado, liberó sus críticas al interior de ese grupo de comunicación interna.

Entre los sectores que conviven dentro del PRO, los que se referencian en el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó plantearon directamente que el comunicado fue apresurado y con imprecisiones innecesarias. “Son los que creen que cualquier opción es buena para tirarle piedras al Gobierno y están convencidos de que cuantos más errores cometa el kirchnerismo es mejor, pero pierden el contexto y no tienen responsabilidad institucional”, se lamentó un miembro de los 13 que comparten un sub-bloque que encabeza el diputado y ex viceministro Sebastián García de Luca.

Hay quienes, lejos de conjeturar que el mensaje se confeccionó a las apuradas y con tambaleantes argumentos contra el kirchnerismo, van aún más allá y apuestan a que también fue un mensaje hacia adentro de la alianza opositora; una manera de hacer sentir que la cabeza de la mesa chica del macrismo está ocupada por el ala dura».