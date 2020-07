Qué dijo uno de los sospechosos del crimen de Fabián Gutiérrez

Facundo Zaeta prestó declaración ante el juez antes de que el empresario fuese encontrado muerto.

Uno de los cuatro sospechosos detenidos por el crimen de Fabián Gutiérrez es Facundo Zaeta, quien en la tarde del viernes, es decir, horas antes de que se hallara el cuerpo del empresario, hizo declaraciones ante el juez de la causa Carlos Narvarte. En la indagatoria, el joven admitió que tenía una relación con la víctima y que se habían encontrado el jueves por la noche, antes de que desapareciera. «Teníamos una amistad con derecho a roce, pero nos estábamos conociendo», expresó.

El acusado de 19 años contó que estuvieron juntos unas pocas horas y que no tiene conocimiento de dónde se dirigió el ex secretario de Cristina Fernández una vez que se despidió. De acuerdo a sus dichos, explicó que Gutiérrez lo «buscó en su camioneta Amarok, cerca de las 19:30 horas». Luego, se dirigieron a comprar algunos productos en el comercio Distrisur para después trasladarse a uno de los domicilios que tenía la víctima en la ciudad de El Calafate.

Una vez en la casa, Zaeta relató: «Me dio un recorrido por el interior de su vivienda y tomamos un champagne. En un momento dado recibió un llamado telefónico por parte de Marcelo Franco, donde este último le solicitaba unos dólares». Fue entonces que cerca de las 22.30, Gutiérrez lo llevó a la casa donde se reunió con «unos amigos de nombres Facundo Gómez y Pedro Monzón», con quienes se quedó «hasta la 1, aproximadamente».

Consultado sobre si conocía hacia dónde se dirigió el ex funcionario, el detenido señaló no saber nada y precisó que durante el encuentro con él no discutieron y que lo había tratado «muy bien»