Punta Alta: Una joven denunció que padeció acoso en la vía pública.

Lourdes, una joven puntaltense a quien sus amigos y familiares le dicen Luli, este miércoles a la mañana, vivió una situación angustiante que finalizó con una denuncia policial.

A través de las redes sociales contó su vivencia para alertar a todas aquellas mujeres que puedan pasar por algo similar. Además, su novio solicitó ayuda para que el hecho se haga público en la ciudad.

Lourdes Narró, “miércoles 28/10 a las 6.30 aproximadamente estaba yendo a trabajar caminando, porque se me pincho la bicicleta y por calle Bouchardo, llegando a Luiggi me empieza a perseguir un pibe con uniforme de tropa, barbijo negro en bici (negra con color no recuerdo bien, de las nuevas)”.

Continuó, “me siguió hasta Irigoyen, a todo esto, iba atrás mío hasta se subió a la vereda me paso por al lado. En Mitre y Bouchardo me freno en la esquina para ver si sigue de largo, pero hace como que sigue, y yo doblo como yendo para la terminal y siento que vuelve”

“Yo levanté una piedra y la llevaba en la mano, me pasa por al lado en la vereda y yo freno, y veo que tenía la cámara del celular prendida, ME QUERIA SACAR UNA FOTO de atrás el hdp”, continuó.

“Le grité; para que mierda me querés sacar una foto, y se hizo el p…., porque había 2 hombres enfrente, que son de limpieza o algo ahí de la terminal que lo vieron seguramente”.

Luego, “pasa Avellaneda y yo vuelvo para Bouchardo pensando que se había ido, pero no. Vuelve, sube a la vereda yo ya midiendo para pegarle con la piedra, del susto me bajo a la calle y pasa por al lado y me dice QUE LINDA QUE ESTÁS POR DIOS, y sigue”.

Agregó, “Flaco, te vi de donde saliste, se donde trabajas por tu uniforme, te reconozco si te veo, que necesidad de hacer estas cosas, de querer asustar, para decir algo así. Llorando del miedo iba, no sabía que hacer, no había nadie en la calle, justo hoy me cortaron la línea del celular, lo llevaba en la mochila (por las dudas que me lo quieran robar) y no pude sacarle foto”.

Finalizó, ¿la próxima salgo con un cuchillo por si otro pelotudo de estos se hace el vivo?.