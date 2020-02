Puerto Deseado: confirmaron que la mujer violada peleó con los atacantes para defender a su hijo

A ella la violaron y a su nene de cuatro años lo mataron a golpes. Por el momento hay una persona detenida y continúan las búsquedas en Puerto Deseado.

La mujer de 44 años que fue golpeada y violada por dos hombres mientras paseaba por Puerto Deseado, en Santa Cruz, intentó defenderse y proteger a su hijo. Sin embargo, no lo logró: al nene lo asesinaron a golpes y lo arrojaron sobre las piedras para que se lo lleve el mar.

La historia es aterradora. María Mercedes Subelza había viajado desde Salta hasta el sur del país para visitar a su hijo mayor, que trabaja como carpintero en la zona. No lo hizo sola: la había acompañado su hijo menor, de cuatro años.

Mientras paseaban por la playa, dos hombres los interceptaron y los amenazaron de muerte. A ella la violaron y a su nene le pusieron un cuchillo en la garganta: “Si no te dejás lo matamos”. Según contó la mujer después, uno de ellos habría dicho: “No quiero volver a la cárcel”.

El caso:

Por eso los atacantes se aseguraron de que ni María Mercedes ni su hijo quedaran con vida, para que no puedan denunciarlos. Al nene de cuatro años lo mataron de un golpe en la cabeza y lo tiraron a las piedras para que se lo lleve el mar. A ella le tiraron piedras en la cabeza pero se hizo la muerta y sobrevivió.

María Mercedes está internada en el hospital zonal de Puerto Deseado y “se está recuperando de forma favorable”. Según el director del establecimiento, Gustavo Mirón, “no hay riesgo de vida” aunque la mujer está “muy conmocionada por la muerte de su hijo”.





Es que desde un primer momento ella pensaba que lo habían secuestrado y que seguía con vida. La noticia de su muerte la impactó. “su único pensamiento es sobre esa pérdida”. Por el momento está bajo efectos sedantes y solo la pueden visitar familiares directos.

“Se constató que no hay lesiones en el cerebro. Dimos aviso al equipo de salud mental, procediendo al tratamiento psicológico para que se pueda recuperar. Tiene signos de haberse defendido. No puedo decir si fue violada o no, eso está bajo secreto de sumario”, confirmó Mirón.

Si bien al principio había dos detenidos, uno encontrado en el barrio La Favela de Puerto Deseado y otro en Caleta Olivia, ya liberaron al último por falta de pruebas. Continúan los rastrillajes y la búsqueda para dar con el paradero de los agresores.