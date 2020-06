Protocolo de caminata , trote y bici recreativa para Benito Juárez ciudad cabecera

Lugares Parque 9 de JulioCamino del Bicentenario caminata senda , ruta bicis, parque taglioretti corredores .Horarios y edadesDe 12 a 14 , Mayores de 60 años y niños con sus padresDe 14 a 18 30 menores de 60 y adolescentesA respetar distancia de 20 metros en bicis y corredores , 10 metros en caminantes , en caso de PASAR desplazarse a 2 m hacía algunos de los laterales del otro individuo para luego tomar la línea natural.

Tapabocas uso a opción personal .

Camino del bicentenario hasta el cementerio mientras la luz del día lo permita .

Consejos

No superar los 40 m en deportistas habituales principalmente en el trote , ni la hora en bici , pueden combinar pero no sé excedan ya que sus cuerpos llevan muchos días muy quietos como para arrancar con todo.

El resto de los días mantenerse con ejercicios de fuerza para adaptarnos de la mejor manera y que nuestro aparato locomotor vuelva a ser.

Recuerden que está metodología es ideal utilizarla por un lapso de 15 a 21 dias y si la segunda semana quieren sumar tiempo no excedan el 10 porciento del volumen de la semana anterior.