Proponen proyecto de ley para garantizar preservativos a personas con vulva

La iniciativa apunta a lograr una profilaxis inclusiva.

La legisladora porteña, Lucía Cámpora, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de Ley de «acceso y promoción de profilaxis inclusiva» que consiste en la provisión por parte del Estado de métodos profilácticos adecuados a las diferentes prácticas sexuales. La autoridad de aplicación de la normativa, el Ministerio de Salud porteño, en caso de aprobársela, deberá garantizar la distribución de preservativos de campo industrializados para personas con vulva y no solamente para varones.

«Hay una visión falocéntrica y centrada en la prevención del embarazo en los preservativos tradicionales«, aseguró Cámpora a Página 12. «Como no se prevé una demanda suficiente, o no se sabe la cantidad que podrían venderse, las empresas privadas no invierten en fabricar productos como el campo de látex. Pero no puede quedar en manos del sector privado esta decisión, porque se trata de garantizar un derecho», explicó. «El acceso a las herramientas para la salud sexual es derecho que el Estado tiene que garantizar», agregó.

De acuerdo al proyecto, no solamente existen problemas en la distribución de dichos preservativos, sino también a la hora de conseguirlos en kioscos o farmacias debido a la poca pero existente demanda que hay. Es que, por lo general, en hospitales y dispensadores de baños y bares, solo se entregan preservativos destinados para varones, siendo excluídas las personas con vulva. Por ello, el proyecto de ley busca atender a este sector como así también «fomentar la investigación, desarrollo y producción», en el ámbito público y privado, de métodos profilácticos que tengan en cuenta la diversidad de los cuerpos y de las prácticas sexuales. De todos modos, la iniciativa primero deberá ser aprobada en la comisión de Salud de la Legislatura porteña.