Proponen congelar por seis meses sueldos de concejales y funcionarios

El bloque comunidad pilarense, que integran los concejales Inés Ricci y Flavio Álvarez -aliado con el macrismo-, presentó en las últimas horas un proyecto de ordenanza con el que busca congelar los sueldos de funcionarios y las dietas de los concejales por 180 días.

La iniciativa tiene como fundamento la aprobación de la ley nacional de Solidaridad Social y Reactivación productiva que, según los concejales pilarenses “dispone un esfuerzo económico de diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de asistir a los más vulnerables”.

A la vez, asegura que “en Pilar, muchos vecinos se verán afectados por la suba de diferentes impuestos” contempladas en la mencionada ley, por lo que propone que los funcionarios del Estado municipal demuestren “un gesto de solidaridad hacia los vecinos de Pilar, que son los que realizan un esfuerzo diario para mantener al municipio en funcionamiento pagando sus tributos”.

La medida que proponen Ricci y Álvarez suspendería por 180 días “cualquier incremento remunerativo mensual que perciban el intendente, concejales, secretarios, subsecretarios y directores del Ejecutivo”.

Para los autores, se trata de “dar una señal concreta a los ciudadanos que demandan un esfuerzo de la clase política”.

Ley

La remuneración del intendente y los concejales está definida por la Ley Orgánica municipal, atada al salario de los trabajadores.

En el caso de los concejales, la dieta será de hasta cinco sueldos mínimos del personal administrativo, con un piso de hasta el 50% de ese monto. En Pilar, está fijado por ordenanza en el nivel máximo permitido.

En el caso del intendente, se establece que “gozará del sueldo que le asigne el Presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) sueldos mínimos”, aunque en los municipios con 24 concejales, eleva ese piso a 16 sueldos.

Además, establece que “podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas”.

En los últimos días, varios municipios anunciaron congelamientos salariales para funcionarios. Algunos de los que lo hicieron fueron el jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Móccero y Guillermo Britos, de Chivilcoy. El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, renunció a la percepción de su sueldo como jefe comunal y seguirá percibiendo la jubilación, al tiempo que el intendente de General Rodríguez, Mauro García, y más de cien integrantes de su gabinete trabajarán ad honorem.

Sesiones

No hay fecha para el tratamiento del proyecto de congelamiento salarial. El periodo de sesiones ordinarias no comenzará hasta el 1º de marzo y, por el momento, no hay extraordinarias previstas.