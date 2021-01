Pringles: Matzkin se colocó la vacuna Sputnik V.

El jefe Comunal pringlense se suma a la lista de intendentes vacunados.

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, se aplicó la vacuna Sputnik V contra el coronavirus Covid-19 como muestra de confianza hacia el compuesto desarrollado por el laboratorio ruso Gamaleya que genera anticuerpos contra el virus, luego de que arribaran al distrito las primeras dosis de la vacuna.

«Hoy me vacuné contra el Covid, como muchos de los Intendentes de la provincia y como un pringlense que decide confiar y sumar para la pronta salida de esta pandemia», manifestó el Intendente a través de sus redes sociales.

Y añadió el Jefe Comunal : «Pienso que hay que aunar posiciones y esfuerzos, confiar y no dividirnos más de lo que estamos».

«Creo firmemente que hay que apoyar, respaldar y cuidar a nuestro personal de Salud, el primero en vacunarse. Sumar. La única manera de afrontar los problemas».

El primer funcionario en aplicarse la vacuna fue el propio gobernador, Axel Kicillof, quien manifestó que lo hizo para generar confianza.

«El que no confía en la ANMAT, que abra su botiquín y tire todo a la basura», apuntó el mandatario bonaerense.

No faltan los intendentes que desconfían de la Sputnik V, cuestionaron su procedencia y aprobación e indicaron que no se la aplicarán. Tal es el caso de Víctor Aiola, de Chacabuco y Héctor Gay, de Bahía Blanca.

Contradictoriamente, en ambos distritos sí aplican las dosis recibidas al personal de salud.

Los funcionarios e intendentes que aún no pueden recibir la vacuna son los mayores de 60 años, ya que la ANMAT, aún no aprobó ni recomendó su aplicación, ya que no cuenta con los estudios en ese grupo etario.

Por ese motivo, por ejemplo, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán no recibió la vacuna.

Ayer al mediodía, el gobernador Kicillof aseguró que los mismos estarán disponibles «en los próximos días» y que a partir de allí podrá comenzar la vacunación en mayores de 60.