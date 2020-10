Pringles: Con fondos de Provincia y Nación, llegarían obras para escuelas locales

Así lo indicó el edil José Rivarola Esteves, donde se lograron avances del proyecto de obra para aulas y sanitarios en la Escuela Secundaria Nº 2, y estaría aprobada la creación del Jardín de Infantes Nº 903 de Indio Rico; sumándose a los ya mencionados de la EES Nº 5



«Cómo lo habíamos anunciado el pasado 29 de julio, podemos confirmar que se encuentra en ejecución la obra de refacción de sanitarios de la EES N°5» indicó Esteves en la red social Facebook, recordemos que en la edición del día lunes Diario EL ORDEN indicó que desde el establecimiento educativo se había anunciado la remodelación de dichos baños a través del programa Escuelas a la Obra de la provincia de Buenos Aires.

La financiación es por parte de Provincia, quien gira los fondos al municipio local para poder concretar dichas obras. Será financiada en su totalidad con fondos del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED).

«Por otro lado -continuó Esteves-, se avanza en el Proyecto de la EES Nº 2, para la posterior licitación y ejecución de la obra, con financiamiento de Nación. La misma incluye los sanitarios, 3 aulas y galería, con una inversión de más de 20 millones de pesos».

La obra, según detalló la Consejera Escolar y presidenta del Comité Mixto Distrital de Salud y Seguridad, Yanina Conto, incluye tres aulas, baños y galerías, todo nuevo.

La galería conectará las nuevas aulas, y a futuro (no está incluido en esta licitación) se prevé construir un aula en la parte superior.

Los fondos llegarán desde Nación, a través del Programa 37.

«Hoy nos confirman además, que estaría aprobada la creación del Jardín de Infantes Nº 903 de Indio Rico con tres aulas, entre los 47 Jardines que se realizarían en la Provincia; culminando el año con la licitación y el comienzo de obra en el mes de enero» indicó Esteves.

Respecto a este punto, Yanina Conto amplió: «De acá a diciembre se prevé realizar la licitación y en enero estar en proceso de ejecución».

Las obras para la construcción de este jardín estarán financiadas por Nación, a través del Programa PRINI (Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial).

«En el marco del programa Escuelas A La Obra tendremos para 2021 la obra de la ESS Nº 5 finalizada y financiada en su TOTALIDAD con fondos del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED) -agregó Esteves en su publicación-. Y en ejecución las obras de la EES Nº2 y JI Nº 903 financiadas con Programas de Nación».

«Celebramos las obras y la ejecución de las mismas y agradecemos a las Autoridades Provinciales por mejorar las condiciones de nuestras Escuelas y Jardines» finalizó.

«Es necesario que se reactive el Foro de seguridad de manera urgente»

«Se aprobó el dictamen de la mayoría que recomendaba su aprobación para que se vuelva a reactivar el Foro de Seguridad pero supeditado a la finalización de la pandemia y a continuación del Comité de Crisis, que sumándose otros actores y agentes que interactúen dentro de la propuesta se complementen con el Comité de Crisis»-indicó al EXPRESO DIGITAL, Rivarola Esteves.

Además, expresó el Edil de la oposición «Consideramos oportuno que el Foro de Seguridad puede tranquilamente reactivarse de manera paralela a la situación y a la coyuntura del escenario que estamos atravesando. Entendemos también que necesitamos pensar un proyecto pospandemia donde se puedan contener todo este tipo de cuestiones».

Rivarola Esteves, aclaró «Hay una ley que establece y determina el Foro de Seguridad y en ese sentido nosotros siendo Concejales deberíamos dar el ejemplo del cumplimiento de todas las leyes y normas. Es necesario que se reactive el Foro de Seguridad de manera urgente entendiendo que hay un montón de problemáticas relacionadas a la inseguridad, como son los robos, hurtos, etc. que sufre nuestra comunidad».

Para finalizar, Rivarola Esteves, detalló otra de las propuestas para la creación del Foro de Seguridad «Incorpora a agentes que muchas veces no son consultados, provoca cercanías con la policía local para identificar los focos del delito, resuelve problemáticas de carácter menores pero que profundizan una llegada a las autoridades competentes. El Foro interactúa con diferentes vecinos que tenían problemáticas y a partir de allí se elevaban a donde correspondían».

EL FORO DE SEGURIDAD GENERÓ UN GRAN DEBATE EN LA ULTIMA SESION DEL LEGISLATIVO PRINGLENSE

En la última sesión del Concejo Deliberante, se leyeron los dictámenes respecto al Expediente Nº 6.806- Iniciado por Interbloque de Unidad Ciudadana – Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo retome las reuniones del Foro de Seguridad y que el mismo esté integrado, según el texto de la Ley 12.154, por el titular del Departamento Ejecutivo o un representante designado por éste, miembros del Departamento Deliberativo, representantes de organizaciones o entidades comunitarias y sectoriales de carácter municipal, y un representante de instituciones religiosas.

Hubo dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Legales, Seguridad Pública y Garantía: Uno en Mayoría y otro en Minoría al no ponerse de acuerdo los ediles encargados de tratar el tema.

El dictamen del oficialismo pidió esperar un tiempo hasta que culmine la Pandemia, porque sería imposible reunir a grupo de gente cuando se está pidiendo aislamiento social y buscar un Foro ampliado, que vayan personas, no instituciones. Manifestaron que no decía no al Foro, sino esperar el momento para hacerlo.

En tanto, la oposición defendió que el Foro se puede hacer las dos cosas juntas, tratar la Pandemia y también poner en marcha el Foro de Seguridad. Consideraron que no se debe esperar que surjan delitos para poner en marcha el Foro.

Finalmente, tras un extenso debate de los ediles, en la votación fue aprobado por Mayoría, con 9 votos.

Fuente: El Expreso Digital y El Orden