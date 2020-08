Primera Concejal con COVID – 19

Se trata de la edil peronista Romina Pires

La edil lo manifestó en su red social de Twitter

Buenas tardes. Quiero informar que en el día de hoy me ha dado positivo el test de coronavirus. Me encuentro en buen estado de salud, y mi único síntoma hasta aquí fue la pérdida de los sentidos de gusto y olfato, lo que me llevó a realizarme los análisis.

— Romi Pires (@RomiPires1) August 8, 2020