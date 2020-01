Primer vistazo al rework de Volibear y nueva cinemática de League of Legends

Nuevas cinemáticas y los lanzamientos de Wild Rift y Legends of Runeterra , junto a la versión para móviles de Teamfight Tactics son algunas de las tareas que Riot reveló que tiene previstas para éste año, pero no se quedarán allí.

Riot Games no se ha quedado de brazos cruzados luego de lo que fue una primera década dorada con League of Legends. Y para el 2020 planean comenzar a transformar el juego en el Universo que han anticipado tantas veces.

Take a peek at what’s next for League of Legends in 2020! pic.twitter.com/xmg3EeTgbX

— League of Legends (@LeagueOfLegends) January 8, 2020