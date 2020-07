Precios Cuidados: nuevos productos y aumentos de hasta 5%

El Gobierno anunció que se sumarán al menos 300 productos a Precios Cuidados, y que permitirán aumentos de hasta el 5%

Recientemente, y a través de la Resolución 200, el Gobierno anunció la extensión del programa «Precios Máximos» por 60 días. Ahora, la gestión de Alberto Fernández prometió a las empresas de consumo masivo que habilitaría algunos aumentos puntuales cuya suba de costos los justificaran. Y lo hará, pero por ahora sólo para los productos de “Precios cuidados”, que están congelados desde enero.

El programa establece revisiones trimestrales. Por la pandemia que sacude al país, no se realizó la que correspondía a marzo, y ayer venció la segunda. Con muchas empresas asegurando que trabajan a pérdida y que ya no pueden seguir sosteniendo los valores actuales, el Gobierno aprovechó la revisión trimestral del plan para permitirles, por ahora, ajustes en esos artículos. Según trascendió, el aumento promedio no superaría el 5%, frente a reclamos de las industrias para subir 15% promedio.

Según concedieron fuentes oficiales, la Secretaría de Comercio les pidió a las diferentes empresas que sumen productos a la lista, que asciende a 311 desde enero. Incorporarían unos 50 ítems, especialmente de las categorías más básicas que son, por otra parte, las que más se están consumiendo en este período de crisis.

A su vez, fuentes de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) precisaron que se habían pedido subas promedio del 15%, pero finalmente el Gobierno concedió aumentos que oscilan entre el 1% y el 6%.

“Nosotros pedimos subas de entre 15% y 30%, según el producto, y nos dieron entre 3% y 9%”, dijo el directivo de una compañía de la alimentación. En otra rama afirmaron que les autorizaron incrementos entre 4% y 7%, cuando el atraso llega al 20%. Desde el Gobierno remarcaron que aún no está definida la lista final con los respectivos ajustes, pero que el promedio de incrementos no superará el 5%.

“A todas las empresas les dijeron lo mismo: que la idea era otorgar un aumento para que el programa siga teniendo vida, pero que ese incremento sería menor que el alza de los costos y que era momento de acompañar”, dijo una fuente de Copal. Las reuniones fueron por compañía y sólo en algunas estuvo presente la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.