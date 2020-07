Pospone el regreso de los vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte Mario Meoni explicó que se debe al aumento de casos en el AMBA.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anticipó que los vuelos de cabotaje, cuyas operaciones nacionales estaban pautadas para que volvieran el 15 de julio, serán pospuestas por el aumento de casos de covid-19 en el AMBA.

Meoni indicó que, junto a Aerolíneas Argentinas, trabajaron en un protocolo que ya está listo para vuelos de cabotaje e internacionales, sin embargo su debut se demorará. «Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio y empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de COVID-19, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias», explicó.

Además, señaló que la reactivación está en suspenso porque en los próximos 15 días se espera «una situación muy crítica en la Ciudad de Buenos Aires» y la reanudación de los vuelos de cabotaje sería contraproducente. «Priorizamos la salud por encima de cualquier otra actividad», afirmó.