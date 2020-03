Porfirio Sánchez Galindo detalla oportunidades disruptivas para las fintech de América Latina

Las fintech son nuevas empresas o emprendimientos que aplica nuevas tecnologías a las actividades financieras de inversión. En los últimos cuatro años, la inversión en startups latinoamericanas se ha cuadruplicado. Porfirio Sánchez Galindo, economista y matemática especializado en fintech, nos acerca información al respecto, para detallar tres oportunidades disruptivas para las fintech en América Latina

1. Pagos en línea

Realizar pagos en línea sigue siendo un problema generalizado en América Latina. Los procesadores de pagos heredados creados por los bancos no pueden mantenerse al día con la mayor demanda de pagos en línea a medida que crece el comercio electrónico en la región. Incluso, sucede las aplicaciones grandes y conocidas como Rappi o Cabify aún no aceptan tarjetas de crédito extranjeras.

Varias barreras impiden que las empresas latinoamericanas procesen pagos en línea, incluida la falta de tecnología de autenticación, los límites a las transacciones transfronterizas y la baja inclusión financiera. Porfirio Sánchez Galindo nos informa que hasta el 65% de los adultos en América Latina todavía no tienen acceso a ningún servicio

financiero formal, lo que significa que no tienen tarjetas de crédito o débito, ni cuentas bancarias, para poder pagar en línea en primer lugar.

2. Banca

Los bancos latinoamericanos son tan burocráticos que muchas personas preferirían ir al dentista que intentar abrir una cuenta. Los productos financieros de estas instituciones ocasionalmente pueden tener tarifas y costos ocultos que hacen que los clientes se sientan engañados y utilizados por la industria.

Este entorno está creando una oportunidad de crecimiento para neobancos o neobanks, -que tal cual detalla Porfirio Sánchez Galindo son compañías que ofrecen servicios financieros en un entorno digital.

Los neo bancos buscan capturar a los clientes descontentos con tarjetas móviles e ilimitadas y permitirles acceder a los servicios financieros sin tener que tratar con un cajero bancario.

El neo banco de Brasil, Nubank, es el banco digital más descargado y valioso del mundo, valorado en $ 10 mil millones. El neo banco argentino Ualá fue tan popular que los usuarios descargaron la aplicación en todas las provincias del país dentro de las dos semanas posteriores a su lanzamiento. . Los neo bancos mexicanos Albo y Klar también recibieron importantes inversores estadounidenses en 2019.

3. Pago de facturas

En los Estados Unidos o en Europa, – continúa el economista especializado en fintech Porfidio Sánchez Galindo – la mayoría de los personas realizan pagos de servicios públicos como electricidad, agua, gas o Internet directamente a sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Mientras tanto, no es raro ver a los latinoamericanos haciendo cola en los bancos y estaciones de pago para pagar sus cuentas a principios de cada mes. En algunos países, se necesitan hasta cinco métodos de pago diferentes para pagar cada una de las facturas durante todo el mes.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población de América Latina todavía no tiene acceso a una cuenta bancaria, la mayoría de las personas aún tienen que pagar sus servicios públicos en efectivo en bancos o tiendas de conveniencia, lo que promueve grandes oportunidades para las fintech para continuar su desarrollo en la región.