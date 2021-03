Por acceso libre al wifi y notebooks para que nadie se quede sin estudiar

En el medio de la pandemia del coronavirus, que amenaza con una segunda ola, la educación no presencial -es decir virtual- no existe en los barrios populares y no existió bajo la cuarentena estricta.

Ya que casi no hay conectividad, ni datos, ni recursos económicos para obtenerlos. En la mayoría de la familias trabajadoras más pobres de la Argentina, (pobreza que alcanza a 6 de cada 10 pibxs), los pibes y las pibas de los barrios populares necesitamos estudiar, formarnos y luchar por el trabajo genuino.

Necesitamos lo que algunos llaman «igualdad de oportunidades», pero este principio hoy no existe, con un gobierno que privilegia el pago de la deuda y el FMI. El ingreso en nuestros hogares, o los trabajos precarizados que tenemos, no alcanzan ni siquiera para comer, ni hablar de la virtualidad o la conexión a una línea de internet que nos permita estudiar e inclusive trabajar.

Por eso vamos a movilizarnos al Ministerio de Educación de la Nación, para reclamar acceso libre y gratuito al WiFi en los barrios populares, entrega de dispositivos (netbook) para continuar la formación educativa, el trabajo, y el acceso a la cultura y al esparcimiento, becas y Educacion sexual integral en todos los niveles educativos. Condiciones seguras para las cursadas, el arreglo de todos los colegios que lo necesiten, provisión de alcohol y Kits sanitarios.El fallecimiento del compañero docente, Jorge Langone del ET N°13 DE 21 de Lugano es

Otra muerte anunciada de un trabajador por el abandono sobre cuidados a lxs docentes en CABA.

Sin vacunas, con falsas burbujas, y presencialidad forzada.

Jujuy, Moron, Lomas de Zamora, Baradero, Misiones y CABA son lugares de nuestro país donde fallecieron docentes x COVID.

El Estado es responsable de estas muertes.

Les jóvenes de las barriadas populares organizades, te invitamos a que vengas con tus amigxs, con lxs pibxs del barrio, con lxs que nos juntamos todos los días para luchar por una salida que ni el gobierno de Fernández, ni el anterior de Macri, nos han dado. Necesitamos organizarnos y luchar contra el ajuste del gobierno y el fondo monetario