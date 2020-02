Polémica por los sueldos y la cantidad de asesores que tendrá la diputada Ofelia Fernández

Debido a la controversia que se generó en twitter los últimos días, su equipo de comunicación tuvo que blanquear todo.

En diciembre del año pasado y con 19 años, Ofelia Fernández se convirtió en la legisladora más joven de América. No obstante cada uno de los pasos que da se transforma en tendencia en las redes sociales y no de manera positiva. Según mucho de sus “haters”, es decir de los que hablan mal de ella, la legisladora dice estar a favor del más desfavorecido y vacaciona en Europa mientras en Argentina niños y jubilados no llegan a fin de mes.

En esta oportunidad y debido a la polémica de los últimos días en Twitter, su equipo de comunicación tuvo que blanquear que el sueldo bruto de Ofelia será de $210 mil al mes y que tendrá entre 10 y 15 asesores que cobrarán entre $40 mil y $60 mil al mes. Esto volvió a generar miles de comentarios negativos en su contra.