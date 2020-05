Pol-ka canceló Separadas, y ya no volverá a la pantalla de El Trece

Separadas, la última apuesta de Pol-ka que se emitió por última vez el 19 de marzo de manera provisoria, y que planeaba regresar a la pantalla de El Trece una vez que terminara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, finalmente no volverá a la grilla de la emisora.

Las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, y un fuerte reclamo de la Asociación Argentina de Actores, obligó a poner en pausa muchas ficciones y programas, entre ellas Separadas, cuyo último de los tres episodios que tenían ya hechos se emitió el jueves 19 de marzo.

“Lamentamos anunciarles que Separadas entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar SEPARADOS PERO JUNTOS”, había comunicado desde las redes oficiales de la empresa de Adrián Suar, llamando así también a la concientización de cumplir con el aislamiento y la distancia social recomendada por la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación.

El 13 de abril, Actores negó estar en negociaciones con la productora de Adrián Suar para reiniciar las grabaciones de sus ficciones y acusó a la empresa de no pagarle a los trabajadores.

A principios de abril, la emisora comandada, justamente, por Suar, empezó a emitir promociones de la ficción que mostraba a las ocho actrices principales comunicándose por videollamada, intentaban hablar sobre cómo transitaban la cuarentena y pedían a todos que se cuiden.

Finalmente, tras semanas de especulaciones, El Trece y Pol-ka decidieron bajar la persiana de la ficción protagonizada por Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Agustina Cherri, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo y Julieta Zylberberg. Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil y Viviana Saccone, completaban el talentoso elenco.

En diálogo con el sitio especializado Television.com.ar, desde el departamento de prensa del canal confirmaron que Separadas no volverá: “Lo que está pasando es la crisis económica que atraviesa una productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y no puede seguir sosteniendo una ficción si no se sigue produciendo. Lamentablemente no se puede seguir”.

Los actores fueron informados de la decisión esta misma tarde.

Ahora, la emisora deberá centrarse en Bienvenidos a Bordo, el ciclo conducido por Guido Kaczka; la vuelta de Marcelo Tinelli con el Bailando 2020, y el estreno de Mamusha el próximo 1 de junio, la apuesta de Mandarina con la conducción de Mariana Fabbiani.