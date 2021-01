«Poca cabeza, mucho gatillo», la respuesta de los docentes a Bullrich que los acusó destruir la educación.

Patricia Bullrich acusó a los sindicatos de ser “la traba más grande para el avance de las educación en la Argentina” y la respuesta no se hizo esperar. «Poca cabeza, mucho gatillo» sentenció Udocba, gremio bonaerense. Remarcó que la ex ministra promueve el caos.

Por estas horas se produce un nuevo cruce de alta tensión entre los gremios docentes y los principales referentes de Juntos por el Cambio. Ahora la principal protagonista es Patricia Bullrich, tal vez principal vocera del ala dura opositora.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, sostuvo que “no se puede decir que hasta que no se vacune (contra el coronavirus) a los docentes no van a haber clases” presenciales porque “la Argentina no puede perder dos años de educación”.

En declaraciones a TN, la ex funcionaria reclamó que los alumnos regresen lo antes posible a las aulas y apuntó contra los sindicatos del sector educativo que, justamente, se mostraron en contra de esa iniciativa por considerar que podría generar un aumento de contagios.

En este sentido, la referente de la oposición aseguró que estos gremios “han sido la traba más grande para el avance de la educación” en el país y los responsabilizó por la situación de “estancamiento y destrucción” en la que está.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, manifestó.

La respuesta no se hizo esperar. Hoy mismo gremio de docentes bonaerenses Udocba, que lidera el moyanista Miguel Díaz, salió a cruzarla con todo.

«La responsable de la muerte de #Maldonado cada día se supera a si misma. Siguiendo la línea de su jefe político sólo persigue como objetivos el caos, la muerte, los despidos, el escarnio…», tuiteó el sindicato desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: «Nadie en su sano juicio haría este tipo de declaraciones en el grave momento de #pandemia que estamos atravesando, denostando a los/las docentes y tratando de enfrentarlos/las con otros compañeros y compañeras trabajadores/as».

«Los/las docentes extendieron su jornada laboral, aportaron recursos de conectividad propios, llevaron material didáctico a las casas de sus alumnos/as y se encargaron solidariamente de la distribución de alimentos en las escuelas», agregaron.