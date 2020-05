Pixar estrenó su primer cortometraje con un protagonista gay

Se llama ‘Out’ y forma parte de la serie de cortometrajes titulada SparkShorts que Pixar tiene en Disney Plus.

Por ahora, Out solo puede verse en Disney Plus, en todos los mercados en los que está disponible el servicio.

Out es el séptimo cortometraje animado de la serie SparkShorts. Los primeros tres fueron dados a conocer a inicios de 2019, antes de que debutara Disney Plus: Purl, sobre un ovillo de lana muy emocionado en su primer día de trabajo; Smash and Grab, que trata de dos robots que deciden librarse de la pesada y rutinaria tarea de alimentar la caldera de una locomotora, y Kitbull, nominado al Oscar a mejor corto animado en 2020 y que cuenta la historia de la curiosa amistad entre un gato y un perro.

Escrita y dirigida por Steven Clay Hunter, Out cuenta la siguiente historia, según su sinopsis oficial: “En un día normal, la vida de Greg está llena de familia, amor y un perrito revoltoso; pero, pese a ello, Greg tiene un secreto. Sin embargo, hoy es diferente. Con la ayuda de su cachorro precoz y un poco de magia, Greg podría aprender que no tiene nada que ocultar”.

Pixar estrenó el viernes 22 de mayo, en la plataforma de streaming Disney Plus el cortometraje animado Out, el primer título producido por Pixar con un personaje LGBTQ como protagonista. El corto forma parte de la serie de cortometrajes SparkShorts, una iniciativa experimental que le da a los empleados de Pixar la oportunidad de contar historias personales a su manera, experimentando con nuevas técnicas de animación.

The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gRvBEdK1Iw

— Disney+ (@disneyplus) May 21, 2020