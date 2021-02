Pitrola: «Vamos por la abolición de ganancias en los salarios y por paritarias libres para enfrentar la inflación»

Pitrola finalizó “El proyecto oficial eleva el piso por este año electoral, pero no establece la defensa de ese piso por inflación cada año. Luego, se refiere a $150000 brutos, que netos son $123000, o sea un 24% más que el neto actual para un casado con dos hijos ($98.963,20), cuando la inflación prevista en el año es de un 50% e irán entrando progresivamente las cuotas de paritarias, según cada gremio. Por otro lado, excluyen el aguinaldo pero no la infinidad de cifras extraordinarias, no remunerativas, que no tienen aporte patronal, pero sobre las cuales el trabajador seguirá pagando Ganancias. Echan lastre frente al reclamo de los trabajadores confiscados por Ganancias, pero no se apartan de la línea maestra de la enorme transferencia del bolsillo popular hacia las arcas del Estado y de los formadores de precios, vía inflación. Por eso, unimos al reclamo de la abolición de Ganancias en salarios y jubilaciones, el reclamo de un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil a los jubilados. Porque sabemos que esta disposición, de aprobarse, se usará como argumento para sostener el tope paritario del 29% en los salarios, cuando la inflación prevista es del 50%, teniendo en cuenta la escalada de precios de los últimos meses.”