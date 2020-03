Pires: “cuando uno no tiene para comer, las medidas de sanidad pasan a segundo plano”

En medio del aislamiento social decretado por el Presidente de la Nación, hay muchísimas personas que quedan al margen y sufren grandes necesidades. La concejala del Frente de Todos, Romina Pires, brindó una entrevista con el medio Frente a Cano.

“Ayer estuve en Noroeste y con el delegado armamos una mesa chiquita de trabajo porque veíamos que el barrio está desbordado, hay gente de un lado para el otro que no sabe a dónde tiene que ir”, explicó Pires.

Y recalcó la importancia de que la gente cumpla las medidas de sanidad, aunque “cuando uno está en su casa y no tiene para comer, las medidas de sanidad pasan a segundo o tercer plano”.

“Ordenamos todo Noroeste en siete zonas y en cada una pusimos organizaciones referentes… todos los bolsos que lleguen a la delegación, se van a ir repartiendo según la zona de trabajo”, precisó.

“Para quienes estamos en los barrios es muy difícil y desesperante, vi tres familias que lloraban porque no tenían para comer. Hay que trabajar coordinadamente, acá no hay banderas políticas “, remarcó la edil.

Hizo hincapié en que “los concejales y funcionarios tenemos que ir a los barrios y empezar a trabajar”.

“La situación desborda todo el tiempo y es necesario ordenar una hora, si no nos ordenamos nosotros ésto nos va a pasar por arriba, hay que trabajar codo a codo y ser flexible”

Y añadió que “el delegado está trabajando muy bien, es una persona muy humilde y entiende que hay que trabajar en equipo”.

“La gente está desesperada, tiene mucha hambre y no empezó ayer, hay personas que hace una semana no trabajan y no comen”, lamentó.

Por último, explicaron que los bolsones de alimentos todavía no llegan con los artículos de limpieza, aunque la Secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, dijo que iban a ser entregados de esa forma.