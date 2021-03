Pichetto: «La AUH habría que dársela a los que no tienen más de dos hijos, si no tienen un montón»

«Hay que incentivar que no tengan tantos hijos», dijo el exsenador. También criticó a la Iglesia.

El exsenador y quien fuera candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, disparó la polémica con una apreciación sobre la entrega de planes sociales, el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y la pobreza en la Argentina.

«La AUH habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón», dijo Pichetto en declaraciones a la radio Urbana Play. Antes había llamado a «derrotar a la ideología del pobrismo».

El exlegislador, afirmó: «Hay una cultura donde se cree que solo se sale con el plan, y eso destruye a la Argentina. La iglesia tiene mucho que ver. La idea de que la Argentina es mejor si es más pobre y más uniforme es lamentable. Es repudiable el rechazo al mérito y al esfuerzo».

Y agregó: «Es una sociedad de mierda la que no tiene no mérito, la que no tiene esfuerzo. La que no valora a los emprendedores, a los empresarios que generan empleo. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza».

Luego, repreguntado sobre la AUH, dijo que «hay que incentivar que no tengan tantos hijos» y que la asignación «habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón».

«Los planes pueden ser por un tiempo, seis meses, un año; hay que terminar con los gerentes de la pobreza», sostuvo Pichetto. Añadió: «Nadie dice que hay que eliminar la asignación. Hay que sostenerla, pero debería tener determinadas pautas». Entre los límites, marcó no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país. «Acá regalamos todo», remató.