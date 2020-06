Permiten que tres perros tengan su propia abogada durante un juicio por maltrato

Un juez de Neuquén permitió que los animales tuvieran un defensor durante el proceso en el que investigan si los drogaban para poder potenciar su rendimiento durante las carreras.

El juez de Neuquén, Mario Tommasi, permitió que tres perros raza galgo, rescatados en 2019 de carreras clandestinas, tuvieran su propio abogado. Esto representa un caso sin presidentes dentro de nuestro país.

Según el diario Clarín por el torneo, que la policía logró frenar, hay tres personas imputadas y la causa va camino al juicio oral. Cabe mencionar que este tipo de competencias se encuentra prohibidas desde el 2016.

“Aquí los bienes jurídicos protegidos son los animales, sin lugar a ninguna duda, ello no quiere decir que sean entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero si son entes susceptibles de la protección legal que el legislador le ha dado a través de estas leyes, tanto la 14.346 (Ley Maltrato y Crueldad a los Animales) como la 27.330 (Ley que prohíbe las carreras de galgos). Es más, hace a la dignidad del ser humano la protección de los animales”, expresó en su resolución el magistrado.

De esta forma la abogada, Noraly Melo, que tiene a los tres perros bajo su cuidado se podría convertir en su defensora. Según el diario Clarín luego de la intervención policial nadie reclamó a las tres víctimas.

Durante un operativo de la Policía de Neuquén en Cutral Co, donde se desarrollaba una carrera, se encontraron a los tres perros. Se encontraron jeringas con las cuales presuntamente les inyectaban drogas para mejorar su rendimiento.

Se trasladó a los animales a Neuquén Capital y quedaron bajo la guarda de Melo. La profesional es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. En el proceso judicial la mujer se presentó como abogada independiente.

“La ley 14346 de Maltrato Animal establece que el animal puede ser víctima. Entonces el animal no es un objeto, es una víctima. Los animales no aparecen en el Código Procesal de Neuquén, pero sí la figura de víctima y el animal lo es”, detalla el fiscal Maximiliano Breide Obeid.

Qué señaló la defensa de los tres imputados en el juicio contra los perros

La defensa de los imputados, integrada por Sebastián Perazzoli y Alina Macedo Font, recordó al juez que los animales son considerados como victimas: “El Código Civil de Lorenzetti, que tiene cinco años, es muy claro, trata a los animales como cosas. Decir que los animales son sujetos de derecho es una argumentación muy linda desde lo dialéctico, pero nada más“, aseveró Perazzoli.

“Me gustan los animales, tengo mascotas, pero en un tribunal no aplicamos sentimientos. No tenemos que aplicar lo que a mí me parece que está bien. La Constitución Nacional se dirige a personas El animal no puede comprender. Tendrá sus reglas, su forma de ser, pero no es el centro del ordenamiento jurídico”, siguió.

“Mi presencia como abogada querellante no perjudica el proceso, tampoco afecta a la defensa y así lo entendió el fiscal”, le explicó al diario Clarín Melo. “Generalmente los animales son representados por organizaciones o sus dueños, pero acá los dueños eran los que maltrataban”, recordó.