Perdió su sueldo y todo Pringles se unió para hacer una colecta

La comunidad de Coronel Pringles se unió en una causa noble y a través de una colecta, reunió 24 mil pesos para ser destinados a un joven que perdió todo su sueldo en la calle.

Se trata de Nicolás Olhagaray, un trabajador de la fábrica de alimento ubicada en el Parque Industrial, quien el pasado lunes fue a percibir el primer haber de su nuevo trabajo y se encontró con un enorme percance mientras regresaba en moto hacia su casa.

«Perdí mi sueldo entero, fui a cobrar y lo perdí», repitió Nicolás con tristeza. Al tiempo que había agregado: «Estoy separado, tengo chicos, tengo familia, es una plata importante para mí, tengo que pagar cuentas».

Sin embargo, la noticia «corrió como un reguero de pólvora» en los ciudadanos pringlenses y, poco a poco, se activó la búsqueda de una solución para la situación del joven.

Con urnas dispuestas en varios comercios del distrito, los habitantes de la localidad se sumaron a la colecta solidaria.

«Sinceramente no lo esperaba. En un momento me renegué, no me gusta, la idea era que compartan… pero gracias a Olga Argüello, somos conocidos, la conozco de cuando trabajaba en la farmacia, que fue la que inició, a Héctor de El Gauchito y a los chicos que se ofrecieron para poner otra urna en La Genovesa, se dio todo esto», contó Nicolás.

La referencia es a Tienda El Gauchito y La Genovesa, dos comercios reconocidos en Pringles y epicentros de esta iniciativa de aporte comunitario.

«Mi familia y yo estamos súper agradecidos, es una tranquilidad al menos recuperar algo de lo perdido, se hace más llevadero. La verdad que se nos había complicado el lunes» indicó el protagonista.

El trabajador destacó la solidaridad y «el corazón terrible» de la comunidad pringlense.

Por último, Nicolás hizo público su deseo de que aquella persona que haya encontrado el dinero que perdió, lo haya empleado «para un buen propósito».