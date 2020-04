Pepe y Moni volvieron para adelantar la temporada de»Casados con hijos»

Guillermo Francella y Florencia Peña realizaron un adelanto del regreso de «Casados con Hijos» representando a sus recordados Pepe y Moni Argento en redes sociales.

En Instagram, hicieron mediante una videollamada en donde representaron una conversación entre ambos protagonistas. Moni se quedó en cuarentena en Santa Fe y desea regresar y Pepe la convence de que tiene que pasar 40 meses lejos de su casa.

«Desamor en tiempos de cuarentena» es el título de este adelanto del que seguirán otros. El guión es de Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky. La edición, de Renzo Berecoechea.

«Escuché que las varadas y los varados vamos a poder volver a nuestras casas», se entusiasma Moni. Pero Pepe la frena al toque: «No, ahora el ministro Ginés dijo que se complicó todo con los micros y que los varados van a tener que seguir varados. Así que te tenés que quedar allí un tiempito, Moni…».

«¿Estás seguro que la cuarentena son cuarenta meses?», pregunta Moni Argento. Y su marido la deja en el error: «Y, sí, Moni… No lo dije yo, lo dijo el ministro de salud chino. Pero pasa rápido, Moni… Después te venís a casa y…». Ella reclama que necesita «algo hot». «Pero no se puede. Si no, yo estaba encantado», disimula él.