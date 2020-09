Pepe Mujica anunció su retiro de la política: »Porque tengo una enfermedad»

En una entrevista con el diario El País y el portal La Red 21, Pepe Mujica indicó: »Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica» detallando los motivos por los que deja de lado la política.

Asimismo, Pepe Mujica explicó: »La política obliga a relaciones sociales y yo ya me tengo que cuidar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, sería un mal senador». En cuanto al contexto actual de la pandemia, el ex presidente de Uruguay indicó: »Yo pensé que esto era una gipecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto».

Por otro lado, días atrás Pepe Mujica realizó un comentario muy polémico sobre Laura Raffo, intendenta de Montevideo: »se bajó de sus taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas». Durante esta entrevista, aprovechó para pedir disculpas: »Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, me refería al contenido político, estaba en el Cerro hablando con mi barra» y agregó: »Le pido que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto».

Tiempo atrás, en diálogo con »Las 40» el ex presidente sostuvo: “América Latina es el continente más injusto, que peor distribuye en la tierra” y detalló “Cada 15 días en esta injusta América Latina hay un nuevo multimillonario, esto quiere decir que la riqueza tiende a concentrarse más y más. Va apareciendo un estamento de súper rico. Nuestras burguesías son débiles en el sentido que tienen propensión al rentismo y no al riesgo de proyectos productivos de largo aliento”.