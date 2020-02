En la madrugada del domingo un hecho violento se produjo en el Barrio Rosendo López, sobre calle Newton Entre Salinas Chicas y Patagones. Ocurrió cuando ladrones golpearon salvajemente a José Ortíz de 63 años. En Infotmate Acá hablamos con Graciela, su pareja.

“Estábamos mirando una película, levanté la persiana y de repente vi un brillo en la camioneta. Vi que venía un muchacho alto delgado con un pasamontañas o capucha”, dijo Graciela. En ese momento su pareja salió y ella atinó a cerrar la puerta con llave.

“Cerré la puerta y pateaban como locos. Después vine hasta la ventana y gritaba para que venga la policía porque no lo veía a José, y los golpes en la puerta era impresionantes».

Y dijo una frase terrible: “Si dios no me hubiera ayudado a cerrar la puerta, hoy no la estaría contando y me hubieran matado como rata acá adentro”.

Siguiendo con el relato, agregó: “Seguí pidiendo ayuda a la policía y vi por la ventana que dos se fueron corriendo para la derecha. Asomo la cabeza por la ventana y vi el cuerpo de José casi sobre la puerta, o sea que la intención era entrar, no sólo la camioneta”.

“Pensé que estaba muerto, estaba desmayado en un charco de sangre”, recordó.

“Tardó muchísimo la policía, cuando llegaron con la ambulancia José ya estaba internado”, mencionó. Y contó que una de sus hijas lo llevó al Hospital Penna en su auto particular.

En cuanto al barrio explicó que “hubo muchos casos en el barrio, pero nadie lo quiere contar porque no confían en nadie” . “Estamos muy desprotejidos en el sector (Rosendo López), es tierra de nadie”.

Con respecto a la salud de la víctima, mencionó que “le desfiguraron los ojos. Tiene comprometida la vista”.