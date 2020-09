Peleas pasadas entre Lucia Galan y Joaquin, el duo Pimpinela

La cantante de Pimpinela reflexionando sobre el secreto para que el dúo permanezca exitoso a través de los años.

Estos 2 hermanos al momento de estar arriba del escenario se pelean bastante seguido. Realmente se gritan, se echan, se enojan y se amigan, dado que ese fue el rasgo característico del DUO PIMPINELA que el público adora.

Uno de los más grandes problemas entre ellos fue cuando Lucia había sido la participante de “Tu cara me suena” y Joaquin el jurado. “Rompiste los hue*os para que cantara esta canción, me salió y me pones esta nota”. Realmente no le había gustado ese numero, que por lo que recuerda había sido un 6; pero se lo tuvo que guardar y estuvo como 2 semanas sin hablarle.

Pero Lucia resalto que, si no hubieran sido hermanos el dúo no hubiera durado absolutamente nada, ya que ese lazo que forjaron fue de peleas y discusiones donde “Tuvimos un par de momentos difíciles estos años y fuimos a un terapeuta profesional”, admite.