Pedro Silberman: «Este año no va a haber vacuna»

Pedro Silberman, Director Nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación, dialogó con Informate Acá sobre la lucha contra el coronavirus y el desarrollo de la vacuna.

«La provincia en general está bien. Hay que esperar en Bahía para ver si hay algún que otro caso, pero está calmo» expresó.

Por otro lado, consultado sobre todos los países que están tratando de crear la vacuna, mencionó que a corto plazo, no va a haber soluciones. «La ultima fase de la vacuna es evaluar cuanto dura la inmunidad. No es solamente hacerla y salir a colocarla, tiene procesos largos. Este año no va a haber vacuna» analizó y agregó «aún si sucediese, tenemos que seguir usando los barbijos y todos los elementos de higiene».

Por último, hizo mención a la utilización de plasma para ayudar a los pacientes contagiados. «Da buenos resultados. El paciente, cuando tiene la enfermedad y se recupera tienen defensas que quedan en la sangre, se filtra y se dejan los anticuerpos y eso se pasa al paciente enfermo». Sin embargo, aclaró que este descubrimiento, no cambia el rumbo de la enfermedad ni la gravedad.