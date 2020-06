Paula Chaves respondió a Jorge Lanata: «No me fijo si es éxito por rating»

Jorge Lanta, regresó a la televisión luego de una licencia médica justamente el primer día en que lanzaron la competencia a la pantalla chica. Según se conoció el raiting de «Periodismo para todo», se mantuvo ganando la franja, pero los domingos siguientes, Paula Chaves ganó con un mejor promedio.

Ante esto, la conductora decidió responder en una nota con «Agarrate Catalina», por La Once Diez.: “Yo estoy por parir, conectada en mi casa, con los chicos. De Bake Off me quedo con lo lindo, que me manden mensajes para que las familias jueguen a que hacen el programa”.

Agregó: “Es una competencia linda, cálida, blanca. No me fijo si es éxito por rating, es hermoso para que lo vea la familia. No me meto en la política. Es increíble lo que se armó con el programa, para los chicos y las familias”, remarcó la mujer de Pedro Alfonso. Por último, la conductora habló de la etapa final de su embarazo: “Estoy transitando un embarazo súper tranquila, muy en paz. Con miedo, con tristeza, contenta por la posibilidad de estar en casa y anidar”, dijo.

Hace unos días, Paula Chaves dio más detalles de su embarazo. Ya casi a punto de dar a luz la conductora reveló que aun no tiene día exacto: ‘’Puede ser en cualquier momento, esto tiene la magia viste, en cualquier momento puede ocurrir, así que estamos a la espera pero muy bien por suerte’’, comentó.

Además ante los rumores de que podrían ser gemelos, alegó: ‘’Desde el mes tres me están diciendo eso’’ y agregó: ‘’Tengo panza muy grande, bebé muy grande, pero la verdad es que por ahora me siento muy bien’’.