Patricio Villegas: “La vuelta a clases dependerá de la circulación del virus”.

El secretario general de SUTEBA La Plata destacó que “con los actuales números de contagios no habría posibilidad” de retornar a las aulas.

El secretario general de SUTEBA La Plata, Patricio Villegas, explicó que para que vuelvan las clases presenciales se necesitan “protocolos sanitarios pero todo está ligado a la circulación del virus en las distintas jurisdicciones”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une destacó que con los números de contagios que se publicaron hoy “no habría posibilidad” para la vuelta a las aulas.

En ese marco, aseguró que “los docentes y los sindicatos no somos los malos que no queremos volver” y remarcó que “hay que pensar que no van a volver todos al mismo tiempo porque en un mismo distrito puede haber escuelas que pueden garantizar la presencialdad y otras no”.

Villegas sostuvo que “hay que hacer obras y necesitamos la llegada de los elementos de higiene y protección personal a las escuelas. Esto es central”.

Al respecto, destacó que después de mucho tiempo en La Plata “ayer pudimos juntar a todos aquellos vinculados a las obras en las escuelas y generar esta reunión que se nos venía corriendo. Marca que el camino es el correcto. Pero las obras menores, para reacondicionar el suministro de los servicios en los establecimientos educativos las necesitamos ya en las escuelas”.

Villegas explicó que en el encuentro se informó que se invertirán unos $410.000.000 del Fondo de Financiamiento Educativo, que se repartirán entre la construcción de aulas y ampliación de escuelas, la construcción de un jardín nuevo en el Barrio de Hernández y grandes reparaciones en varias escuelas.

Finalmente, precisó que también casi $100.000.000 se destinaran a obras menores destinada a agua gas y sanitarios.