Patricia Bullrich y un mensaje para los vendedores ambulantes: »¡No bajen los brazos!».

Durante este fin de semana, Patricia Bullrich visitó el Teatro Corrientes para presentar su libro »Guerra sin cuartel», del cual se pudo conocer que aborda su labor como Ministra de Seguridad durante cuatro años.

»La idea fue relatar una gestión que sufrimos y disfrutamos, nos pasaron las dos cosas» expresó la ex funcionaria. »En el Libro lo que hago es relatar anécdotas. En Seguridad siempre estás al límite y hay que tener una idea clara, una dirección, porque si no no se llega a ningún lado» finalizó.