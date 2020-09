Patricia Bullrich se recuperó de COVID-19 y lanzó una frase que fue tildada de golpista

Recuperada del coronavirus, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri generó confusión y debate en las redes sociales, tras unas declaraciones desafortunadas.

De hace algunas semanas, Patricia Bullrich había dejado de publicar contenidos en sus redes sociales, pero luego de haberse recuperado de coronavirus (COVID-19) volvió a la carga y lanzó una polémica frase en su cuenta personal de Twitter que fue catalogada por oposición como «golpista».

“Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021”, expresó la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó confusión y debate ya que el año próximo son las elecciones legislativas y no presidenciales.

Minutos más tarde de haber compartido sus declaraciones, las reacciones de diferentes usuarios no se hicieron esperar. “Cuando no tenes empacho -ni verguenza- en decir que queres destituir un gobierno antes que concluya su mandato. Es fácil, en el 2021 no hay elecciones presidenciales, asique lo que quiere Pato es intentar un cambio de gobierno desde el parlamento… como hicieron con Dilma.”, le contestó Graciana Peñafort.

Cuando no tenes empacho -ni verguenza- en decir que queres destituir un gobierno antes que concluya su mandato. Es facil, en el 2021 no hay elecciones presidenciales , asique lo que quiere Pato es intentar un cambio de gobierno desde el parlamento… como hiceron con Dilma. https://t.co/WDFXgK55rG — Graciana Peñafort (@gracepenafort) September 15, 2020

“Y (Bullrich) remarcó: «Se nota que nosotros somos recambio porque somos mirados por la sociedad como el posible sustituto de este gobierno en 2021». El año próximo hay comicios legislativos y recién en 2023 se elegirán las nuevas autoridades del Ejecutivo”, remarcó el director general de Relaciones Parlamentarias en la Jefatura de Gabinete de Ministros, Nicolás Tereschuk.

'Y (Bullrich) remarcó: "Se nota que nosotros somos recambio porque somos mirados por la sociedad como el posible sustituto de este gobierno en 2021". El año próximo hay comicios legislativos y recién en 2023 se elegirán las nuevas autoridades del Ejecutivo', informa @clarincom. — Nicolás Tereschuk 🇦🇷 (@escriba) September 15, 2020

De hecho, muchos otros usuarios se sumaron a las críticas sosteniendo que “Patricia Bullrich postulando a Cambiemos como sustituto del gobierno para el 2021, no son dichos de una borracha que no sabe lo que dice. Son las confesiones de un partido que desde Marzo está operando para destituir al gobierno que votamos todos”.

Patricia Bullrich postulando a Cambiemos como sustituto del gobierno para el 2021, no son dichos de una borracha que no sabe lo que dice. Son las confesiones de un partido que desde Marzo esta operando para destituir al gobierno que votamos todos. — Vengador Recargado (@El_vengaK) September 15, 2020

“En el 2021 no hay sustitución de gobierno, hay elecciones legislativas. Nunca está de más aclararlo, menos cuando a las Patricia Bullrich de este mundo se les sube el nivel de golpismo en sangre”, expresaba otro usuario de Twitter.

En el 2021 no hay "sustitución" de gobierno, hay elecciones legislativas. Nunca está de más aclararlo, menos cuando a las Patricia Bullrich de este mundo se les sube el nivel de golpismo en sangre. — Luca Giménez ☀️🏡 (@LucaMGimenez) September 15, 2020

No contenta con sus dichos, la funcionaria de Juntos por el Cambio volvió a criticar las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio del Gobierno nacional porque “provoca el cierre de empresas” y consideró que la carta que publicó Macri el domingo en el diario La Nación fue “muy clara y conceptual”.

Además, Bullrich también le dedicó unos párrafos a la decisión del presidente Alberto Fernández de haber declarado como servicio esencial a internet, por decreto, y consideró que tal declaración se llevó puesta “la libertad”

“Frente a cada atropello fuimos enérgicos en su defensa, y haremos lo mismo si prospera el recorte al acceso y el control a Internet. Menos modelo soviético y más apertura”, remarcó la titular nacional del Pro.

Por otro lado, la ex ministra sostuvo estar “recuperada totalmente” respecto al COVID-19 y argumentó que “me siento muy bien y ya puedo salir a la calle”. Vale aclarar que Bullrich estuvo durante dos semanas internada, luego de participar en la marcha anticuarentena que se llevó a cabo en el obelisco.

“La cuarentena de seis meses es algo totalmente negativo para el país y hoy estamos viendo la cantidad de empresas que se están yendo, de gente que se queda sin trabajo, creo que la lógica hubiera sido que dure dos meses para preparar el sistema de salud y volver a una normalidad, cuidando a la gente mayor y con problemas”, sostuvo la funcionaria.

Además, agregó que “el mundo entero está cuestionando estas medidas como una manera de llevar adelante el problema del virus porque finalmente seis meses después tenemos muchos más casos, mucho más problemas, y además heredamos una situación de cierres, de destrucción de empleo y empresas”.