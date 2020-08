Patricia Bullrich: «Macri tuvo que responder las agresiones de Alberto Fernández»

Los cruces entre el Presidente y el exmandatario continúan repercutiendo en el mundo político argentina.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dialogó con A24 sobre los entredichos de Alberto Fernández con Mauricio Macri. La exministra de Seguridad consideró que lo realizado por el mandatario nacional fue «una falta de respeto» y aseguró que Macri fue quien decidió no hacer muchas declaraciones públicas. A su vez, habló sobre la reforma judicial que impulsó el propio Presidente.

«Alberto Fernández hace algo que no debe, hablar de una conversación que no tiene posibilidad de ser chequeada, es una falta de respeto», consideró Bullrich. «Hace esto en el peor día de muertos y casos y de una cuarentena que no ha dado resultados», continuó la exministra de Seguridad. «Estamos hoy en Salud y economía mal», afirmó. «Que lo deje a Macri de lado, el que tiene que dar soluciones es él», aseguró.

«El Presidente está hablando como si no fuera Presidente«, indicó Patricia Bullrich. «Lo veo comentando las cosas», agregó la exministra de Seguridad de la Nación. «A ver, Fernández, es presidente de la Nación, no vale comentar, vale operar para que las cosas cambien, sino su palabra se va a devaluar», consideró la presidenta del PRO en diálogo con Paulino Rodrígues en A24.

Sobre la estadía de Mauricio Macri en Suiza, Bullrich aseguró que, «desde el 10 de diciembre decidió hacer pocas expresiones públicas». A su vez, sostuvo que su aparición este lunes se debió a las agresiones del mandatario nacional. «Tuvo que salir a responder al ataque feroz del Presidente, que dijo que quería diálogo», aseveró. «Ayer juntos por el cambio salieron masivamente a decir que no van a soportar que Alberto Fernández diga esto», manifestó.