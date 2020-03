Patagonia: entraron al patio de su casa y se llevaron su camioneta empujándola

El hecho de inseguridad ocurrió esta madrugada en la calle Waika al 600.



Una mujer del barrio Patagonia fue víctima esta madrugada del accionar inescrupuloso de tres delincuentes, que entraron al patio de su casa y se llevaron empujándo su camioneta con total impunidad.

El hecho ocurrió, pasadas las 5, en el interior del inmueble ubicado en la calle Waika 640, y en momentos que Liliana Larrabeti se predisponía a salir de su domicilio para ir a trabajar.

En ese momento advirtió con sorpresa que la tranquera de ingreso estaba abierta y el rodado, marca Amarok, había desaparecido. De inmediato dio aviso al 911, y la policía activó el operativo de búsqueda.

«la camioneta estaba adentro de mi casa. Yo me fui a trabajar a las cinco, y ahí nomás fue que la sacaron empujándola porque el vehículo estaba cerrado. Se ve que se les ha trabado el volante mientras la empujaban porque me han tirado un arbusto y salió toda atravesada por la tranquera», dijo la damnificada a Telefe Noticias.

Según Liliana y por comentarios de unos vecinos que pudieron advertir indicios por las cámaras particulares de seguridad, fueron tres sospechosos que intentaron abrir las puertas de algunas casas y vehículos de la zona hasta que dieron con la suya.

«En la casa de los vecinos que viven enfrente entraron y robaron herramientas. A mi vecina casi le abren la puerta de su auto», reveló.

Pese a la angustia y la bronca de lo sucedido, la damnificada valoró no haberse encontrado con los delincuentes mientras perpetraban el acto.

«No me agarraron por diez minutos. Si estaban, drogados, me pegan un palo y me sacan el auto»,señaló.

Liliana todavía no se explica cómo los malvivientes «empujaron la camioneta hasta la calle y cómo la pusieron en marcha».

«En el barrio no hay control. No pasa un patrullero ni por casualidad. Hay cámaras de la Municipalidad pero para esas cámaras tenemos que esperar hasta el lunes», lamentó.