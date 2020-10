Patagones: Continúa el escándalo por presunta malversación de fondo en CORFO

El escándalo por presunta malversación de fondos públicos en CORFO Río Colorado (VER APARTE), que es investigado por la justicia y que apunta a toda la plana mayor de esa institución que administra León Somenson, sigue dando que hablar.

En las últimas horas se conoció la resolución 2020-158-GDEBA-CORFO por la cual el sospechado Somenson resuelve abrir un sumario administrativo que tendrá que develar, paradójicamente, su propio accionar y el de sus funcionarios tras la denuncia pública y penal realizada por el Consorcio Hidráulico.

La medida tomada por la máxima autoridad de CORFO llega varios meses después del pedido y la exigencia vía cartas documentos de los productores regantes hecho a través de sus representantes gremiales y que derivo en la mencionada denuncia penal.

Nuevamente y en forma pública, el Consorcio Hidráulico sentó postura ante esta medida indicando que tal determinación permite reflexionar que “hemos pasado del no pasó nada al hay que investigar porque pasó y está pasando de todo”.

“Destacamos que con la resolución suscripta por el señor Somenson, sin perjuicio de que mucho no resuelve ni genera en términos prácticos, reconoce la realidad: que la administración de CORFO Río Colorado es un desastre por inconsistencias y actividades delictivas”, remarcaron.

Por otra parte los productores exigen a CORFO “que nos exhiba en qué gasta y cómo gasta el dinero que aportamos los regantes” y avisaron que “no bajaremos los brazos hasta que logremos verificar la totalidad de los gastos que realiza la administración de CORFO Río Colorado”.

“Este control o auditoría externa lo vamos a realizar con la documentación que tiene obligación de brindarle CORFO al Consejo Consultivo o bien con los informes que surjan de la causa penal que está en curso. Verificaremos cada factura de obra en forma personal. Sabemos que la falsedad de los comprobantes de gastos no radica en su cuestión instrumental sino en el contenido de la misma”, destacaron.

En otra parte del comunicado subrayaron que “necesitamos transparentar el sistema para poder afrontar los inconvenientes presentes y los desafíos del futuro” y se preguntaron: “Si no hay nada para mostrar (comprobantes de gastos) es porque hay mucho para ocultar (malversación)?! .¿Si todo es tan transparente y austero, dónde están los comprobantes de gastos de los últimos cuatro años? ¿Qué pasa que no los exhiben?.¿Si no hay nada que investigar, porque están todos tan nerviosos buscando remitos y comprobantes de gastos por todos lados?. Todos sabemos cómo se maneja CORFO, sabemos quién manipula CORFO.

Asimismo ratificaron la intención de certeza sobre los fondos que aporta el sector.

“Lo nuestro es simple, claro, transparente y austero. Queremos saber en que gastan el dinero que nosotros los regantes, aportamos; queremos saber cómo y por qué se gasta; queremos verificar si cumplimentaron los procedimientos de compra y contratación. Nos cansamos los regantes que nos roben, que dilapiden nuestro sacrificio”.

Asimismo advirtieron a las autoridades de CORFO Río Colorado “que no vamos a parar hasta que esté garantizada la transparencia de todo el sistema de riego. Exigimos honestidad, transparencia y austeridad en el gasto. Basta de robos, de dilapidaciones de recursos”.

Recordemos que actualmente, los productores de riego de todo el valle bonaerense aportan el 85% del presupuesto de CORFO Río Colorado a través del pago de un canon.

La extensa misiva finaliza con una pregunta.

¿Si no hay nada para mostrar…. es porque hay mucho para ocultar?.

