Patagones – Concejales del Frente de Todos pidieron mayores controles nocturnos y también en los ingresos al distrito

El concejal y además presidente del bloque del Frente de Todos en Patagones, Ariel Zvenger, consideró necesario reforzar los controles en los ingresos al distrito y también hacerlo en la nocturnidad, con vistas a la segunda ola de coronavirus.

“El bloque cree que hay que tener un mayor control. Tiene que haber presencia del Estado, sobre todo en la nocturnidad que es donde mayormente se generan los contagios”, opinó en FM DE LA COSTA.

“El Estado debe estar presente para que no se llegue al cierre total de los comercios. Hoy veo que los comerciantes locales son responsables al extremo. Esto se tiene que hacer controlando como lo hicimos hace un tiempo, que no entren camiones al distrito, o que se tome alguna medida. No sabemos si hay control sobre eso, pero tampoco recibimos respuestas del Ejecutivo”, añadió.

En ese sentido dijo que “planteamos que hay que hacer un esfuerzo que sea valedero, pero no debemos dejarnos llevar y que nos pase como nos pasó con la primera ola, que estábamos relajados y de repente tuvimos que cerrar todo porque el servicio sanitario estaba en rojo”.

“Las medidas que rigen tienen que ser cumplidas por los habitantes de Patagones y el Estado debe estar presente en eso”, finalizó.