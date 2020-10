Patagones: (AUDIO) Zara explicó los motivos por los cuáles Dalmau no siguió con su cargo dentro de la OMIC

Tras la no renovación del contrato de Santiago Dalmau en la titularidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), el intendente José Luis Zara habló al respecto de la situación y explicó en FM DE LA COSTA cuáles fueron los motivos por los que decidió apartarlo, para luego poner a cargo de ese sector a Fernando Lenschow.

“El motivo fue reestructuración del área. De acuerdo a cómo nos estábamos manejando he decidido hacer el cambio. Como mis funcionarios son colaboradores míos, yo los pongo y los saco”, aseguró el intendente.

Sobre Dalmau y su anterior cargo, explicó que “debió tener más relación con el estado municipal. Nos llevaban muchos reclamos a nuestro lugar y, en realidad, para eso estaba la OMIC. Parte del trabajo lo ha hecho bien, pero precisaba más coordinación con nuestra área”.

“Yo tengo reuniones con todos mis funcionarios permanentemente; pero en el último tiempo, con él no tenía ningún tipo de información. Cada funcionario tiene que venir y traerme cuál es su cronograma de trabajo durante el año: cómo lo va a hacer, cómo lo sigue, qué se ha solucionado, etcétera. Si son funcionarios del poder político, debo tener conocimiento del trabajo que realiza cada área”.

“Yo lo que quiero es que le resuelvan problemas a la gente, pero siempre preguntándome cuáles son los pasos que siguen. A mí me suena el teléfono a cada rato preguntándome y comentándome distintas cuestiones”.

Además, se refirió a las palabras de Ariel Zvenger –Concejal del Frente de Todos–, en donde opinó que el intendente “es un buen pagador de favores políticos”.

“Algo tenía que salir a decir. Yo no voy a plantear nada; él me ha pedido cosas un montón de veces para otras personas y yo he cumplido con él. Para el cargo, me parecía bien poner a Fernando Lenschow –nuevo titular de la OMIC–, que es abogado. Dalmau no lo era, y yo preciso también que el asesoramiento legal esté presente en esa oficina. En la parte legal, a veces terminaba trabajando el área de la municipalidad encargada de eso”, concluyó.